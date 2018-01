TORINO, CAIRO: “TRATTATIVA PER DONSAH DA VALUTARE”

31 gennaio 2018

“Vedremo se la trattativa per Donsah è fattibile, se il mercato riserva ancora qualche possibilità allora agiremo”. Non chiude a un colpo dell’ultima ora il presidente del Torino, Urbano Cairo, parlando a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento: “Boyè lo hanno chiesto in molti, stiamo valutando la sua posizione perché è giusto che trovi continuità. Da noi ci sono molti attaccanti e vogliamo trovare la soluzione migliore per un giocatore ancora giovane”.