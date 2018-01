TORINO: BOYÉ VICINO AL CELTA VIGO

29 gennaio 2018

Il Torino è pronto a cedere Lucas Boyé. L’attaccante, 21 anni, non sembra aver convinto il nuovo tecnico Walter Mazzarri che in questo suo primo periodo sulla panchina granata non gli ha regalato molto spazio. A Boyé - racconta Il Corriere sello Sport - erano interessate Sassuolo, Verona e Benevento, ma a quanto pare il Celta Vigo avrebbe pronta l’offerta giusta per convincere sia il club granata sia il calciatore, sul quale il club della Liga si sta muovendo con forza da dieci giorni a questa parte.