TORINO, BONIFAZI RINNOVA FINO AL 2022

17 marzo 2017

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver trovato l'intesa per il rinnovo del contratto di Kevin Bonifazi fino al 30 giugno 2022. Il difensore classe 1996, che con i granata ha vinto lo Scudetto Primavera nel 2015, sta giocando in questa stagione in prestito in Serie B con la maglia della Spal, con cui si trova al primo posto in classifica, ed è appena stato convocato dal ct Gigi Di Biagio in Nazionale Under 21.