TORINO, ANSALDI A UN PASSO

31 agosto 2017

Torino scatenato nell'ultimo giorno di mercato. In attesa dell'ufficialità di Zappacosta al Chelsea, e legato a doppio filo a questo operazione, Cairo sta per mettere a segno un altro colpo. Ansaldi, terzino nerazzurro, è infatti arrivato da pochi minuti all'interno della sede dell'Inter per definire i dettagli del suo trasferimento al Torino di Sinisa Mihajlovic.