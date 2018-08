TORINO, ANCORA DISTANZA CON L'EMPOLI PER KRUNIC

15/08/2018

Il Torino continua a inseguire Krunic, vero e proprio pallino di mercato, ma arrivare al centrocampista pare difficile. Secondo 'Il Tirreno', l'Empoli non recede dalla richiesta di 7 milioni di euro, cifra cui i granata non sembrano volersi spingere. A questo punto il giocatore potrebbe rimanere in Toscana e rinnovare con gli azzurri.