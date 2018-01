TORINO, ANCHE IL SASSUOLO SU BOYÈ

15 gennaio 2018

Il cammino di Lucas Boyè sembra oramai destinato a proseguire lontano dal Torino. Sull’attaccante si è scatenata un’asta in serie A con Benevento e Verona interessate già da tempo al suo ingaggio, adesso – secondo quanto riporta il Corriere dello Sport – avrebbe fatto irruzione sulla scena anche il Sassuolo aspettando che il tecnico Mazzarri dia indicazioni su quale sarà il futuro dell’argentino. Discorso analogo in casa Torino anche Kevin Bonifazi, per il quale resta in corsa la Spal.