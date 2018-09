TORINO, AG.AINA: "QUI PER MAZZARRI, MA VUOLE TORNARE AL CHELSEA"

22/09/2018

Per Ola Aina il Torino è solo una tappa, importante, della sua carriera. Lo ha spiegato il suo agente Emeka Obasi in un'intervista a Radio Marte: "Il ragazzo aveva diverse opzioni, ha scelto il Toro per via del pressing di Mazzarri, la sua telefonata è stata fondamentale. Quando lo ha chiamato gli ha spiegato come lo avrebbe inserito in squadra e come lo avrebbe aiutato a migliorare. È molto felice del minutaggio fin qui avuto, spera di fare sempre meglio", ha detto. Ma ha specificato che le intenzioni del nigeriano per il futuro non prevedono il granata: "Ola ha conosciuto Sarri in ritiro, il suo obiettivo è quello di tornare al Chelsea".