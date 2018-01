TORINO, ACQUAH AL GENOA PER AVERE LAXALT

11 gennaio 2018

Il Torino spinge per avere Diego Laxalt, esterno classe 1993 in forza al Genoa che si è messo in luce in questa prima parte di stagione e che Mazzarri vorrebbe a far parte della rosa granata. Per l’uruguaiano, i rossoblù - scrive Tuttosport - chiedono 10 milioni di euro ma essendo alla ricerca di una mezzala dal buon fisico, potrebbero convincersi a lasciarlo partire se il Torino mettesse sul tavolo della trattativa il cartellino di Afriyie Acquah. C’è da capire le valutazioni che i due club fanno dei rispettivi calciatori.