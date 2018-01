TORINO, A CENTROCAMPO PUO' TORNARE LUKIC

9 gennaio 2018

Stando al Corriere di Torino, le necessità granata per il mercato di gennaio sono soprattutto a centrocampo. Il ds Petrachi sta lavorando su due nomi principali per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri: Etienne Capoue del Watford e Sasa Lukic, di proprietà proprio del Torino ma in prestito al Levante. Il francese ha un costo piuttosto elevato. Per il serbo le difficoltà nel riportarlo alla base stanno nel fatto che il club spagnolo difficilmente accetterà di privarsi di un giocatore che sta utilizzando sempre di più.