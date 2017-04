TOLISSO, NO AL NAPOLI PER GOMORRA

28 aprile 2017

Clamoroso retroscena di mercato rivelato dal Frederic Guerra procuratore di Tolisso e Gonalons: "Qualcuno ha creato timori in Tolisso sulla città di Napoli e stesso discorso per Gonalons. Qui si vede anche Gomorra e questo può aver influito. Io conosco bene la città e so che i napoletani sono persone meravigliose, qui c'è lo stesso problema con il Marsiglia o la Corsica. Tolisso era a un passo dal Napoli ma gli hanno fatto credere che nella città non si vive bene ed ha cambiato idea".