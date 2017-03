TOLISSO: "JUVE GRANDE CLUB"

25 marzo 2017

La corte della Juve non lascia indifferente Corentin Tolisso. "E' un grande club, prestigioso e il suo interesse mi dà ancora più motivazioni per il finale di stagione - ha spiegato a Europe 1 il giocatore dell'Olympique Lione -. In passato si era fatto avanti il Napoli, ora i bianconeri: fa piacere, anche perché la Serie A è un bel campionato".