TOLISSO: "JUVE? DIFFICILE DIRE NO"

6 aprile 2017

Da tempo la Juventus è sulle tracce di Corentin Tolisso, centrocampista 22enne del Lione. Intervistato da Radio Montecarlo, il giocatore ha aperto ai bianconeri: "La Juve è un grande club, vediamo che succederà quest'estate. E' difficile rifiutare uno scenario del genere, ma non ho ancora parlato con la dirigenza del Lione, quindi per ora non c'è nulla di concreto".