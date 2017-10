TIANJIN, WITSEL: "IN CINA PER SOLDI E PER CANNAVARO"

30 ottobre 2017

Axel Witsel ha chiarito i motivi per cui ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo per andare al Tianjin Quanjian. Ed è arrivata la conferma al sospetto di molti osservatori: "La mia decisione è maturata soprattutto per il denaro: l'aspetto economico è importante, non lo nego. Ma anche il progetto mi stuzzicava, oltre ovviamente alla presenza di Fabio Cannavaro in panchina. Ho parlato spesso con lui prima di scegliere".



Nei giorni scorsi, il Bayern Monaco aveva chiesto informazioni all'allenatore italiano: "Ma ho firmato un contratto di tre anni e non sarebbe giusto lasciare dopo 6 o 7 mesi", ha precisato il centrocampista belga. Anche perché in sette mesi in Cina, Witsel ha guadagnato proporzionalmente 9,3 milioni di euro dei 16 garantiti dal club.