TIANJIN QUANJIAN: IDEA BENZEMA, MA LE NUOVE REGOLE FRENANO IL CLUB

17 gennaio 2017

Il Tianjin Quanjian vuole Benzema. A spiegarlo è lo stesso proprietario del club, Shu Yuhui, in un'intervista rilasciata alla televisione del club, ripresa dallo spagnolo As: "Continueremo ad aspettare, ma alla fine prenderemo qulacuno - ha spiegato - abbiamo provato ad ingaggiare tantissimi attaccanti e abbiamo fatto un'offerta per Benzema, anche se temo che, con questo cambio di politica, tutto sia inutile". Le nuove regole, infatti, hanno già posto un freno alla campagna acquisti del club che non ha potuto ingaggiare Falcao e Raùl Jimenez: "L'accordo con questi ultimi due era fatto, il prezzo andava bene e i giocatori erano pronti a firmare. Poi sono arrivate le notizie sul tetto salariale e il limite per gli stranieri e abbiamo dovuto cambiare i nostri piani. Vogliamo che i calciatori migliori vengano in Cina - ha concluso - e se le regole fossero rimaste quelle dell'anno scorso avremmo fatto grandi investimenti. Ma non per questo ci arrendiamo".