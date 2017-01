TIANJIN QUANJIAN: DOPO KALINIC E COSTA, OFFERTA PER WOOD DEL LEEDS

22 gennaio 2017

Il Tianjin Quanjian, dopo aver tentato senza successo di convincere Kalinic e Diego Costa a lasciare l'Europa per trasferirsi in Cina, tenta ora di convincere Wood. L'attaccante neozelandese del Leeds United ha siglato finora 17 reti in Championship, il campionato di Serie B inglese. Lo riporta ESPN.