THIAGO SILVA: "NEYMAR? NON E' IL MOMENTO GIUSTO PER PARLARNE"

28 luglio 2017

Alla vigilia della Supercoppa di Francia con il Monaco, Thiago Silva dribbla le domande su Neymar. "Neymar? Non è il momento di parlarne, pensiamo solo alla sfida di domani. Neymar è un amico, giochiamo insieme in Nazionale da sette anni. Abbiamo un bel rapporto, ma non possiamo parlare di lui prima di una gara così delicata".