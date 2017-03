THIAGO MOTTA, L'AGENTE: "PRIORITA' AL PSG"

16 marzo 2017

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Lui ha la libertà e la condizione psico-fisica per poter scegliere il giusto vestito. Fretta non ne abbiamo, ma diamo ovviamente priorità assoluta al PSG" ha detto l'agente svelando che "ci sono altri progetti europei o esotici che si sono palesati" ma anche che "dobbiamo ancora ascoltare le intenzione del club: se ci sarà una continuità a Parigi meglio, ma le offerte comunque non mancano" ha avvertito. Il centropcampista 34enne, a Parigi dal 2012, ha il contratto in scadenza a giugno.