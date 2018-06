The Guardian: "Il Liverpool offre 70 milioni per Chiesa"

12/06/2018

Non solo l’Inter, questo è (era) ovvio. Persino banale. Dietro la voglia nerazzurra di prendere le misure di mercato a proposito di Federico Chiesa, e prima dell’Inter si sono fatte avanti Juve, Napoli e Roma, ecco che spuntano le big del calcio britannico. Secondo l'autorevole 'Guardian', il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro) per la Fiorentina per accaparrarsi la promettentissima ala viola.



Oltre ai Reds, che hanno liquidità da investire dopo la ricchissima cessione (160 mln) di Coutinho al Barca a gennaio, sono interessati a Chiesa anche Manchester City e Manchester United. Tutto questo ferma restando la valutazione di 70 milioni (appunto) data dai Della Valle e del progetto di trattenere Chiesa almeno un altro anno alla Fiorentina, con tanto di rinnovo del contratto.