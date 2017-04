THAILANDIA, RAJEVAC NUOVO CT

26 aprile 2017

Il tecnico serbo Milovan Rajevac è stato designato come nuovo ct della Thailandia al posto di Kiatisak Senamuang, dimessosi tempo fa dopo la matematica esclusione della Nazionale dalla possibilità di qualificazione al Mondiale 2018 in Russia. Rajevac, 63 anni ed una lunga esperienza sulle panchine di club e Nazionali in Asia e Africa, ha firmato un contratto annuale ed entrera' in carica il prossimo 4 maggio.