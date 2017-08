TEVEZ TORNA IN ARGENTINA, MA...

15 agosto 2017

Carlos Tevez è volato in Argentina, ufficialmente per curare il polpaccio infortunato. Voci di mercato, però, insinuano che l'attaccante potrebbe non tornare allo Shanghai Shenhua, dove non si trova a suo agio. Il club, però, ha emesso un comunicato in cui precisa che "dopo averne discusso insieme al giocatore, gli abbiamo concesso di tornare in Argentina e di ricevere un trattamento presso la Clinica Jorge Bombicino. Dovrà, però, tornare in squadra il 30 agosto".