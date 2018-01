TEVEZ TORNA AL BOCA JUNIORS

5 gennaio 2018

Carlos Tevez torna a casa. L'Apache, infatti, sta per lasciare lo Shanghai Senhua e la Cina (dove percepisce 40 milioni di euro l'anno) per tornare a indossare la casacca del Boca Juniors, con cui dovrebbe firmare un biennale. L'agente Adrian Ruocco ha trovato un accordo con il club cinese per lo svincolo del suo assistito.