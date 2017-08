TEVEZ: "POTREI TORNARE AL BOCA"

11 agosto 2017

"Tornare al Boca? Non ho preso una decisione ma è sempre più difficile. In questi 10 giorni sarò in vacanza a Buenos Aires, parlerò con il presidente Angelici e vedremo". Così Carlos Tevez nel corso di una intervista alla radio argentina Radio Mitre non nasconda la sua nostalgia per il Boca Jr e la voglia di tornare a giocare in patria. Attualmente l'Apache gioca ancora in Cina con lo Shanghai Shenhua dove è arrivato lo scorso anno come giocatore più pagato nella storia del calcio. "Sono felice e mi sto godendo la mia famiglia, qui è molto tranquillo. Ho vinto con la famiglia e perso a livello calcistico", ha dichiarato ancora Tevez.