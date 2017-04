TERRY, OFFERTE DALLA PREMIER

18 aprile 2017

Dopo 22 anni lasceà il Chelsea, ma John Terry potrebbe restare in Inghilterra nella prossima stagione. Secondo quanto riporta il "Daily Mail" il difensore 36enne è intenzionato a prendere in considerazione anche le offerte provenienti dai club di Premier League. Già a gennaio una decina di club, tra cui West Bromwich, Stoke City e Bournemouth, hanno bussato alla porta dei 'Blues' per chiedere il giocatore.