TERNANA, SOGNO GILARDINO

11/09/2018

L'eventuale ripescaggio in Serie B ha riacceso gli entusiasmi in casa Ternana, che vuole completare la rosa in vista dell'accesso in cadetteria. Per questo motivo la società rossoverde si è mossa per tentare di portare in Umbria l'ex campione del mondo Alberto Gilardino, associato nei giorni scorsi a un interesse del Monza.