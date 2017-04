TAVECCHIO: "SARRI? GLI AUGURO FUTURO DA CT"

26 aprile 2017

"Un futuro da ct per Maurizio Sarri? In questo momento siamo molto presi a superare il turno e qualificarci per i Mondiali, non ho mai pensato ad alternative a Ventura. Ma la vita dà a tutti delle possibilità e io mi auguro che ci sia anche questa possibilità per Sarri". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio.