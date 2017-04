TARE: "GRANDE FIDUCIA IN MURGIA"

9 aprile 2017

Poco prima dell'inizio della partita contro il Napoli, Igli Tare ha parlato di Alessandro Murgia, rinnovando la fiducia del club nel giovane centrocampista biancoceleste. "L'infortunio di Biglia non è grave, ma abbiamo preferito non rischiarlo. E comunque c’è Murgia: ho grande fiducia in lui, è il futuro del calcio italiano".