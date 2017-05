TARE: "CHI VUOLE RESTARE SARA' ACCONTENTATO"

21 maggio 2017

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha fatto il punto sul mercato a Premium: “Assorbito il colpo della sconfitta in Coppa Italia? Sarei un bugiardo se dicessi di sì. Un conto è quando perdi per i meriti dell’avversario e un altro è quando lo fai per due errori tuoi. Non siamo stati in grado di fare una grande gara agonistica ma faccio i complimenti alla Juve che in questo momento forse è la squadra più forte d’Europa: va accettato il risultato e quest’esperienza ci sarà utile per l’anno prossimo. Inzaghi ha detto che chiederà alla società di tenere i migliori? Quelli che vogliono restare sono sempre stati accontentati. Ma ci sono due parti che si devono accordarsi, come in un matrimonio. Se c’è la volontà da entrambe le parti non vedo perché non si possa continuare insieme. I nuovi acquisti dovranno essere pronti per il calcio italiano? Non ho la bacchetta magica per sapere se i nuovi acquisti saranno pronti da subito. Dovranno però essere dei giocatori utili alla crescita di questa squadra. Un giocatore che ha reso di più rispetto alle aspettative? Lukaku. Su di lui c’erano dei dubbi tattici ma è stato bravissimo a calarsi subito nella nostra realtà e penso che sarà fondamentale l’anno prossimo”