TARE: "BIGLIA? MANCA SOLO LA FIRMA"

18 febbraio 2017

Oggi, sabato 18 febbraio 2017, nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: “Baggio? Penso che sia uno di quei giocatori che non devono smettere mai di giocare. Lui è il calcio: io ho avuto il piacere di giocare con lui per tre anni indimenticabili e quando parlo con i miei giocatori prendo lui come esempio di umiltà, dentro e fuori dal campo. Cosa manca per il rinnovo di Biglia? Non è questione di commissioni, manca solo la firma sul contratto. La situazione Milinkovic-Savic? Abbiamo parlato con il suo agente un po’ di tempo fa, ma non abbiamo fretta perché ha un contratto lungo. Ci siederemo verso fine stagione con l’intenzione di prolungare, perché pensiamo che abbia i margini per diventare un giocatore di grande livello, se rimane con i piedi per terra. Keita? In questo momento è della Lazio, non mi interessa sapere chi è o sarà il suo procuratore".