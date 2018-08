TAGLIAFICO: "RESTO ALL'AJAX"

18/08/2018

Nicolàs Tagliafico, difensore dell'Ajax e della nazionale argentina, è finito nel mirino del Betis in questa sessione di mercato. Ma alla fine ha deciso di restare in Olanda, come ha spiegato lui stesso al quotidiano Algemeen Dagblad: "Ho preso una decisione definitiva, resterà all'Ajax per questa stagione. Ho ascoltato l'offerta del Betis, ma resto qui. Sto sempre meglio ad Amsterdam, non so se un giorno tornerò in Liga. Sono più attratto dalla Premier League, il campionato più bello del mondo. Un giorno vorrei giocare lì".