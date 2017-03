SUSO, RINNOVO IN STAND-BY

18 marzo 2017

Non solo Donnarumma, il Milan deve stare attento anche sul fronte Suso. I rinnovi del portiere e dell'esterno spagnolo sono in stand-by causa closing e le big d'Europa stanno tastando il terreno. Le novità riguardano principalmente l'ex Liverpool che è finito nel mirino della Juventus, dell'Atletico Madrid e del Tottenham. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno 2019, ma a più volte ribadito la volontà di prolungare: il futuro sembra essere rossonero, a meno di clamorosi colpi di scena.