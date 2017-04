SUSO: "MI PIACEREBBE TORNARE IN SPAGNA"

4 aprile 2017

Fermo ai box per infortunio, Suso spaventa i tifosi del Milan parlando ad As: "Ho ancora due anni e mezzo di contratto, però vedremo quello che succederà in estate. Spero di tornare in Spagna un giorno. Vediamo in estate, con la vendita della società non si sa che squadra avremo e quale sarà la programmazione"