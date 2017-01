SUSO, L'AGENTE: "VUOLE RINNOVARE CON IL MILAN"

18 gennaio 2017

Jesus Fernandez, padre-agente di Suso, ha parlato a Milannews.iti del futuro dell'attaccante rossonero: Uno dei migliori del Milan? Si è vero, perché gli hanno dato fiducia e continuità nel giocare. Rinnovo? Suso vorrebbe rinnovare con il Milan, ma per ora non ci sono ancora trattative in corso”.