SUNDERLAND: "MOYES RESTA AL SUO POSTO"

4 aprile 2017

Il Sunderland si schiera dalla parte del suo tecnico. David Moyes è finito nella bufera per una pesante risposta a una giornalista della BBC ("Potrei prenderti a schiaffi anche se sei donna") per cui si è attirato moltissime critiche in Inghilterra. Il suo club attraverso un comunicato ha sì sottolineato la gravità dell'episodio ma anche confermato che Moyes resta saldamente alla guida della squadra.