SUNDAY EXPRESS: "WENGER RESTA ANCORA UN ANNO"

19 marzo 2017

Una notizia che, se vera, farà infuriare i tifosi dell'Arsenal. Secondo il Sunday Express Arsene Wenger resterà sulla panchina dell'Arsenal anche nella prossima stagione. La sconfitta in campionato è stata condita dai soliti striscioni "Wenger out", e un aereo ha sorvolato lo stadio con la scritta "No contract". La mobilitazione è ampia e il tecnico francese ha spiegato che "svelerò la mia decisione a breve". Secondo il tabloid britannico l'Arsenal avrebbe offerto un biennale al francese, mentre le parti, alla fine, si sarebbero accordate per un solo anno di contratto.