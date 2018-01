STURRIDGE, SERVONO 33 MILIONI

12 gennaio 2018

Il Liverpool ha fissato il prezzo per Daniel Sturridge, recentemente accostato anche all'Inter, ma difficilmente alla portata dei nerazzurri. Stando a Liverpool Echo, i Reds sarebbero anche intenzionati a cedere il giocatore, ma solo a titolo definitivo e per una cifra comunque non inferiore a 33 milioni di euro.