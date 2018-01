STURRIDGE OFFERTO ALL'INTER

17 gennaio 2018

Torna a circolare il nome di Sturridge per l'Inter. Il giocatore inglese è ormai fuori dagli schemi di Kloop e nel Liverpool non scende in campo da tempo. L'agente del giocatore l'ha nuovamente proposto ai nerazzurri: i dirigenti stanno valutando la situazione, considerando anche i tanti infortuni che hanno sempre caratterizzato la carriera del 28enne.