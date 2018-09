STUPAREVIC, IL WATFORD ANTICIPA LA JUVE

09/09/2018

Cattive notizie per la Juve dall'Inghilterra. Stando al Mirror, il Watford avrebbe anticipato la Juventus per Filip Stuparevic, giovane attaccante del Vozdovac in scadenza di contratto a fine stagione. Il talento serbo classe 2000 si trasferirà a Londra per 2,5 milioni di euro. Oltre ai bianconeri, Stuparevic piaceva anche al Valencia.