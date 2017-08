Strootman, la Juve e la clausola da 45 mln che non vale. Ad agosto

7 agosto 2017

Un po' di rumore non guasta. Non guasta mai. E quello intorno a, lae la clausola rescissoria di 45 milioni che la Juve sarebbe pronta a versare in questa finestra di mercato (ovvero fino al 31 agosto) fa parte di un deja vu fra il club bianconero e laUn anno dopo Pjanic tocca all'olandese fare la tratta Roma-Torino? No. Non accadrà. Spieghiamo.La voce arriva da un quotidiano "orange" (Algemeen Dagblad) anche se la fonte della notizia non trova grandi riscontri oggettivi, nel senso che è comparsa e poi è come sparita, facendo comunque -come si è visto- molto. A quella voce, subito rilanciata, si accosta la smentita attribuita alla Juventus (non siamo sulle tracce di Strootman). Ma una smentita, fra l'altro indiretta ovvero riferita, non placa mai una notizia di mercato così.E allora, in fondo al clamore che si è via via alimentato, ecco il dettaglio che conta: laStrootman-Romaad agosto. Ovvero: è una clausola che prevede tempi di apertura e di chiusura, agosto è il tempo di chiusura e dunque la clausola non la si può esercitare.Inutile allora andare oltre. Kevin Strootmancome Pjanic un anno fa. Strootman è uno dei punti fermi della Roma. E tale rimane. Ha appena rinnovato il contratto fino al 2022, ha detto che vuole onorarlo nel migliore dei modi, ovvero vincere qualche trofeo con la maglia giallorossa, e questa incursione... juventina fa parte -diciamo- della stima di cui gode il talento olandese a livello internazionale. Talento che potrà continuare a godersi Eusebio Di Francesco.