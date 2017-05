STRAMA VUOLE PALACIO ALLO SPARTA PRAGA

23 maggio 2017

Andrea Stramaccioni ha iniziato subito a lavorare per la prossima stagione alla guida dello Sparta Praga e ha messo gli occhi su un giocatore che ha già allenato all'Inter: Rodrigo Palacio. L'attaccante è in scadenza con i nerazzurri e con poco spazio in rosa potrebbe decidere di cambiare aria e seguire il tecnico.