STOKE C., LAMBERT NUOVO TECNICO

15 gennaio 2018

Lo Stoke City, con un tweet sul proprio account ufficiale, ha confermato l'ingaggio del nuovo allenatore: e' lo scozzese Paul Lambert, 49 anni, in passato alla guida fra gli altri del Wolverhampton e dell'Aston Villa. Il club inglese, nei giorni scorsi, aveva contattato lo spagnolo Quique Sánchez Flores, senza pero' riuscire a raggiungere un accordo con l'allenatore. Lo Stoke City scendera' in campo stasera, a Old trafford, contro il Manchester United, con inizio alle 21. Attualmente la squadra inglese occupa il terz'ultimo posto in premier, con 20 punti, a -1 dal Southampton, a -3 da Brighton e Newcastle.