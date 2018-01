STAMPA SPAGNOLA: SIVIGLIA E NAPOLI VOGLIONO ALEIX VIDAL

18 gennaio 2018

Si profila un duello Siviglia-Napoli in chiave mercato. Secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo 'Sport', i due club sarebbero entrambi sulle tracce di Aleix Vidal, esterno del Barcellona. Nonostante i contatti di qualche settimana fa tra i partenopei e i blaugrana, la squadra di Vincenzo Montella ha alzato l'offerta per il giocatore: si parla di 8 milioni di euro per l'obbligo di acquisto a fine stagione, ma solo in caso di qualificazione alla Champions League. Il club andaluso ha precisato che in questo momento non puo' permettersi la spesa per il trasferimento, ma a giugno avra' la disponibilita' economica. Dal canto suo il Barcellona non vuole inserire nell'accordo alcuna condizione e cio' sarebbe un elemento a favore della squadra di Maurizio Sarri, svantaggiata pero' dalla volontà del difensore. Vidal, infatti, avrebbe manifestato l'intenzione di continuare a giocare nel campionato spagnolo e di gradire un ritorno al Siviglia. Sempre con il Barcellona, il Napoli prosegue a trattare Gerard Deulofeu.