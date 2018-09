STAMPA INGLESE: UNITED, GIA' ALLERTATO ZIDANE SE SALTA MOURINHO

09/09/2018

L'ombra di Zinedine Zidane su Josè Mourinho. Il tecnico francese è in pole per la panchina del Manchester United nel caso di esonero del portoghese la cui gestione attraversa, tra risultati deludenti e tensioni dentro l'ambiente, un momento di profonda crisi. Stando il 'Daily Mirror', Zidane, libero dopo l'addio al Real Madrid, avrebbe rivelato agli amici di attendere una chiamata dai vertici dei Red Devils se la situazione a Old Trafford non migliorerà.