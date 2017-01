SQUINZI: "SPERO DI TRATTENERE DEFREL"

23 gennaio 2017

Il Sassuolo prova a blindare i suoi gioielli. A confermare la volontà di tenere sia Berardi che Defrel è il patron Giorgio Squinzi: "Berardi resta con noi, di sicuro fino al termine della stagione: faremo di tutto affinché possa diventare una bandiera permanente del club". Più complicato trattenere Defrel, sul quale c'è la Roma: "Speriamo di poterlo avere per tutto il campionato. Non mi interesso direttamente di mercato, per noi è un giocatore importante come Acerbi e tanti altri".