6 maggio 2017

Eusebio Di Francesco è un allenatore molto corteggiato con Fiorentina e Roma pronte a provare a strapparlo al Sassuolo. Ma sul futuro del tecnico si è espresso il patron neroverde Giorgio Squinzi: "Di Francesco? Ha un contratto con noi, non c'è nessun incontro in programma: eventualmente dovrà essere lui a farsi avanti. Al momento non mi pongo il problema" ha detto a Radio Bruno Toscana.