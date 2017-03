SQUINZI "BLINDA" DI FRANCESCO

23 marzo 2017

Eusebio Di Francesco è uno degli allenatori più apprezzati della Serie A e questa estate potrebbe finire nel mirino di qualche big. Giorgio Squinzi però smorza gli entusiasmi di chi sta pensando al tecnico neroverde. "Lui ha un contratto lungo con noi e una penale grossa in caso di rescissione contrattuale. Non credo, però, che voglia andar via", ha spiegato il presidente del Sassuolo a Radio24.