SPORTING: RUI PATRICIO HA CHIESTO LA RESCISSIONE

1 giugno 2018

Rui Patricio, il cui nome è stato accostato al Napoli come dopo Reina, ha chiesto la rescissione del contratto allo Sporting Lisbona. "Ho temuto per la mia vita - si legge nel documento inviato al club portoghese - Sono stato vittima di violenza psicologica e fisica. Il presidente ha attirato l'ira dei tifosi su di me". Il numero 1 lusitano si scaglia contro Jorge Mendes, il suo agente: "Stiamo in una situazione di ricatto e questo è un crimine".