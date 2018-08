SPORTING LISBONA, VIVIANO PUO' GIA' LASCIARE

28/08/2018

Emiliano Viviano può già salutare lo Sporting Lisbona. Arrivato la scorsa estate per giocare titolare, l’ex portiere della Sampdoria ha totalizzato pochissimi minuti prima per un infortunio e poi per una scelta tecnica dell’allenatore che nella gara dello scorso sabato gli ha preferito il compagno Salin. In virtù di ciò, secondo Record, l’italiano potrebbe andar via dal Portogallo già il prossimo gennaio.