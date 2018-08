SPORTING LISBONA, OCCHI SU MARCELLO TROTTA

30/08/2018

Dopo Viviano e Sturaro, un terzo italiano potrebbe trasferirsi nelle fila dello Sporting Lisbona. Stiamo parlando dell’attaccante Marcello Trotta, attualmente in forza al Sassuolo dopo due stagioni consecutive in prestito al Crotone nella massima serie italiana. Secondo i media portoghesi la trattativa per il trasferimento della punta allo Sporting sarebbe già a buon punto.