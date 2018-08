SPORTING, AG. VIVIANO: "PERCHE' DOVREBBE ANDARE VIA? RESTA A LISBONA"

29/08/2018

Intervistato dal sito portoghese A Bola Claudio Vigorelli, agente di Emiliano Viviano, ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito in casa Sporting: "E' contento a Lisbona e resterà. Si sta godendo questa nuova avventura, la città e l'atmosfera che i tifosi creano allo stadio per ogni match. Perché dovrebbe andare via? Mancanza di impegno? Stiamo parlando di un giocatore esperto, anche a livello internazionale. Lavora sodo, si è infortunato e ora il mister dovrà decidere chi mandare tra i pali dal 1'. Lavorerà per essere una di quelle opzioni. Vuole rimanere per mostrare il suo valore".