SPEZIA, DI NATALE: "GRANDISSIMA SOCIETÀ. DOPO DUE ANNI SONO TORNATO E SONO CONTENTO"

13/09/2018

Antonio Di Natale è felice di essere tornato nel mondo del calcio come assistente di Pasquale Marino allo Spezia. L'ex capitano dell'Udinese ha raccontato l'inizio della sua nuova avventura ai microfoni di TeleRadioStereo: "Dopo due anni che ero a casa ho deciso di fare questa nuova esperienza. C'è una grandissima società e voglia di fare bene. Mi sono messo a disposizione del mister e sono contento. Mi occupo degli attaccanti e mi piace insegnare ai ragazzi, vediamo che anche in Nazionale c'è poca roba. Io cerco sempre di parlare da allenatore e non da giocatore, cerco di mettere la mia esperienza, poi la qualità ce l'hanno i giocatori e tocca a loro fare la differenza".